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На Северном Кавказе создадут систему единых операторов энергосетевых комплексов
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На Северном Кавказе создадут систему единых операторов энергосетевых комплексов 

«Это Кавказ» 1 час назад
Фото: «Это Кавказ»
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил «Газмпрому» и «Россетям» проработать с профильными ведомствами предложения по созданию на Северном Кавказе единых операторов сетевых комплексов с возможностью передачи им на баланс сетевых активов.
«Минэнерго и Минэкономразвития совместно с компаниями „Газпром“ и «Россети» представить предложения по созданию единых операторов сетевых комплексов на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, с передачей им на баланс сетевых активов», — отмечается в протоколе заседания правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа, которое Медведев провел 11 июля, сообщает ТАСС.
Кроме того, энергетическим компаниям в правительстве также рекомендовали разработать программу модернизации газораспределительных и электрических сетей в округе и продолжить инвентаризацию клиентских баз данных.
«Рекомендовать ПАО «Газпром» (Алексею Миллеру), ПАО «Россети» (Павлу Ливинскому) разработать программу модернизации газораспределительных сетей и программу модернизации электрических сетей в Северо-Кавказском федеральном округе, в том числе за счёт средств, получаемых в счёт погашения задолженности за потреблённые энергоресурсы», — уточняется в документе.
При этом ФАС России проведет проверку тарифов на энергоносители на Северном Кавказе в соответствии с экономически обоснованными значениями.
Вместе с тем, главам субъектов СКФО рекомендовано обеспечить «погашение просроченной задолженности за поставленные энергоресурсы перед дочерними и зависимыми обществами ПАО „Россети“ и ПАО „Газпром“, в том числе за счет передачи в собственность энергосетевых активов, стоимость которых на основе независимой оценки рыночной стоимости энергосетевых активов сопоставима с размером задолженности».
Первый доклад о принятых мерах должен быть представлен правкомиссии до 1 октября 2018 года, далее аналогичные доклады энергокомпании и профильные ведомства будут готовить ежеквартально.
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