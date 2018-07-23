На Северном Кавказе создадут систему единых операторов энергосетевых комплексов

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил «Газмпрому» и «Россетям» проработать с профильными ведомствами предложения по созданию на Северном Кавказе единых операторов сетевых комплексов с возможностью передачи им на баланс сетевых активов.

Минэнерго и Минэкономразвития совместно с компаниями „Газпром“ и «Россети» представить предложения по созданию единых операторов сетевых комплексов на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, с передачей им на баланс сетевых активов», — отмечается в протоколе заседания правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа, которое Медведев провел 11 июля, сообщает ТАСС

Кроме того, энергетическим компаниям в правительстве также рекомендовали разработать программу модернизации газораспределительных и электрических сетей в округе и продолжить инвентаризацию клиентских баз данных.

«Рекомендовать ПАО «Газпром» ( Алексею Миллеру ), ПАО «Россети» ( Павлу Ливинскому ) разработать программу модернизации газораспределительных сетей и программу модернизации электрических сетей в Северо-Кавказском федеральном округе, в том числе за счёт средств, получаемых в счёт погашения задолженности за потреблённые энергоресурсы», — уточняется в документе.

При этом ФАС России проведет проверку тарифов на энергоносители на Северном Кавказе в соответствии с экономически обоснованными значениями.

Вместе с тем, главам субъектов СКФО рекомендовано обеспечить «погашение просроченной задолженности за поставленные энергоресурсы перед дочерними и зависимыми обществами ПАО „Россети“ и ПАО „Газпром“, в том числе за счет передачи в собственность энергосетевых активов, стоимость которых на основе независимой оценки рыночной стоимости энергосетевых активов сопоставима с размером задолженности».

Первый доклад о принятых мерах должен быть представлен правкомиссии до 1 октября 2018 года, далее аналогичные доклады энергокомпании и профильные ведомства будут готовить ежеквартально.