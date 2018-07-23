Прибыль Ryanair упала на 20%

Прибыль лоукостера Ryanair в I квартале 2018-2019 фингода упала на 20%

Прибыль бюджетной авиакомпании Ryanair, приходящаяся на акционеров компании, в первом квартале 2018-2019 финансового года (завершился 30 июня) упала на 19,8% в годовом исчислении — до 318,5 миллиона евро, сообщается в пресс-релизе компании.

Разводненная прибыль на акцию составила 26,37 евро против 32,38 евро годом ранее. Общая операционная выручка компании за отчетный период увеличилась на 9%, до 2,079 миллиарда евро. Объем перевозки пассажиров за три месяца вырос на 7%, составив 37,6 миллиона человек.

По словам главы компании Майкла О'Лири (Michael O'Leary), которые приводятся в релизе, сокращение прибыли на 20%, в частности, связано со снижением тарифов, отсутствием половины пасхальных праздников, которые обычно приходятся на первый квартал, и ростом цен на нефть. О'Лири отметил рост перевозок на 7%, несмотря на отмену более 2,5 тысячи рейсов, вызванную нехваткой персонала и забастовками.

Ryanair — крупнейшая бюджетная авиакомпания в Европе. Работает в 33 странах, обслуживая свыше 1,8 тысячи направлений. Штат компании насчитывает около 11,5 тысячи человек.

На прошлой неделе Ryanair объявила, что в связи с забастовкой в ряде европейских стран отменит 600 рейсов 25 и 26 июля. Бастующие требуют от руководства Ryanair перестать повсеместно применять ирландское законодательство и адаптировать условия труда к каждой отдельной стране.