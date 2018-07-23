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В отделениях Почты России можно будет рассчитаться по безналу
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В отделениях Почты России можно будет рассчитаться по безналу 

Красный Север 18 минут назад
Фото: Красный Север
79 ямальских отделений Почты России оснастят до конца года pos-терминалами для расчетов по банковским картам.
Как отметил директор окружного филиала компании Виктор Степанов, расчетные терминалы будут особенно удобны жителям отдаленных населенных пунктов региона, поскольку там часто нет офисов обслуживания клиентов и не установлены банкоматы.
— Практика показывает, что с появлением pos-оборудования в почтовых отделениях растет реализации товаров и услуг в 1,5-2 раза. Также ямальцами востребована услуга снятия наличных с банковской карты на почте, — приводит его слова пресс-служба филиала.
Сегодня в отделениях почтовой связи посетители могут снимать наличные с банковских карт любого банка, а клиенты Почта банка еще и вносить деньги. При этом Почта банк не взимает комиссии за снятие «налички», но другие банки могут устанавливать проценты за их снятие в терминалах Почта банка.
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