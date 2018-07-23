В отделениях Почты России можно будет рассчитаться по безналу

79 ямальских отделений Почты России оснастят до конца года pos-терминалами для расчетов по банковским картам.

Как отметил директор окружного филиала компании Виктор Степанов , расчетные терминалы будут особенно удобны жителям отдаленных населенных пунктов региона, поскольку там часто нет офисов обслуживания клиентов и не установлены банкоматы.

— Практика показывает, что с появлением pos-оборудования в почтовых отделениях растет реализации товаров и услуг в 1,5-2 раза. Также ямальцами востребована услуга снятия наличных с банковской карты на почте, — приводит его слова пресс-служба филиала.

Сегодня в отделениях почтовой связи посетители могут снимать наличные с банковских карт любого банка, а клиенты Почта банка еще и вносить деньги. При этом Почта банк не взимает комиссии за снятие «налички», но другие банки могут устанавливать проценты за их снятие в терминалах Почта банка.