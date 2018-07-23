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«Связной Трэвел» запустил продажу турпакетов
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Туристический сервис «Связной Трэвел» запустил продажу турпакетов 

RB.ru 36 минут назад
Фото: РИА Новости
Сервис туристических услуг «Связной Трэвел» (контролируется «Мегафоном» и группой SLV) запустил агрегатор турпоездок. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на коммерческого директора компании Андрея Осинцева.
«Связной Трэвел» работает с 2012 года и первоначально ориентировался на продажу авиабилетов, железнодорожных билетов, мест в междугородних автобусах и бронировании отелей. По собственным данным, сейчас «Связной Трэвел» занимает 5% на рынке онлайн-продаж авиабилетов. В планах у компании запуск офлайн-продаж этих услуг в салонах «Евросети».
Запуск продажи организованных туров позволит компании увеличить свою долю на рынке, где онлайн-сервисы контролируют около 40% продаж таких услуг, пояснил Осинцев. Он рассчитывает, что «Связной Трэвел» сможет получить на рынке туров более 5%.
Оператором бронирования выступит Level.Travel, который уже имеет аналогичные соглашения с «Яндекс. Путешествиями» и OneTwoTrip. На текущий момент клиентам доступны турпакеты от 24 туроператоров в 44 страны, предусматривающие вылет из 46 российских городов.
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