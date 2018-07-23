АТОР: Около 1 тыс. туроператоров в течение трех лет прекратили свою деятельность

Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), при этом дав рекомендации по выбору надежной компании.

«Летом 2018 г. на российском туристическом рынке ярко проявилась тенденция к уходу из бизнеса мелких и неустойчивых компаний с рискованной финансовой моделью. К сожалению, в некоторых случаях это нарушило планы на отдых тысяч туристов. Прежде всего, необходимо отметить, что процесс естественного отбора на туристическом рынке начался после 2014 г. За три года работу только в сфере выездного туризма прекратили работу около 1 тыс. компаний. Несложно заметить, что уход подавляющего большинства операторов прошел безболезненно для рынка и для потребителей», — говорится в сообщении.

По словам экспертов, продолжающийся уход с рынка мелких и средних компаний не может сейчас повлиять на стабильность туристической отрасли.

В ассоциации дали рекомендации по выбору компаний. «В данный момент наиболее высокой устойчивостью обладают крупные туроператоры. Это могут быть компании, организующие, например, пляжные туры за рубеж, туры по России , VIP-туры, туры на экзотические острова, экскурсионные туры в Европу, компании, специализирующиеся на индивидуальных турах, и прочее). Они диверсифицируют свой бизнес, и даже серьезные потрясения и вынужденные многомиллионные расходы не подрывают их стабильности», — пояснили в АТОР.

Там добавили, что убедиться в надежности и платежеспособности туроператора можно также по тому, состоит ли он в Ассоциации туроператоров . «Организация недаром имеет статус „закрытого клуба“ самых крупных и надежных туроператоров — в ней состоят 30 компаний, но именно они обеспечивают отдых 90% российских организованных туристов за рубежом и свыше 80% — внутри страны», — подчеркивается в материале.

Отмечается, что также следует обращать внимание на цену тура на различных ресурсах. «Слишком низкая цена предложения (она может объясняться для вас маркетологами компаний по-разному — например, что это „отказные“ или „горящие“ туры) должна сразу вызвать подозрения. Обратите внимание — не бывает „горящих туров“ на лето в феврале или марте, а на зиму — в июле. Вопросы должны возникать и если цена на туры туроператора долгое время стоят во всех поисковиках на первых строчках, а разница от ближайших конкурентов составляет более 30%», — резюмировали в АТОР.