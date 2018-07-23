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Энергоактивы СКФО отдадут «Россетям» и «Газпрому» за долги
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Энергоактивы Северного Кавказа отдадут «Россетям» и «Газпрому» за долги 

Российская Газета 37 минут назад
Фото: РИА Новости
"Газпром" и "Россети" могут стать собственниками некоторых энергоактивов на Северном Кавказе в счет погашения задолженности. Об этом говорится в протоколе заседания правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа (СКФО).
На заседании, которое 11 июля проходило под председательством премьер-министра Дмитрия Медведева, главам северокавказских регионов было рекомендовано обеспечить погашение просроченной задолженности за поставленные энергоресурсы перед дочерними и зависимыми обществами "Россетей" и "Газпрома", "в том числе за счет передачи в собственность энергосетевых активов, стоимость которых на основе независимой оценки сопоставима с размером задолженности", говорится в сообщении пресс-службы правительства.
Также руководители регионов получили задание с участием руководства "Газпрома" и "Россетей" проанализировать действия должностных лиц, не исполнивших в должной мере поручений в сфере топливно-энергетического комплекса, ранее данных правительственной комиссией по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа. По результатам этой работы они обязаны принять меры дисциплинарного характера.
Регионам СКФО предстоит обеспечить стопроцентный уровень оплаты бюджетными организациями и предприятиями жилищно-коммунального хозяйства текущего потребления энергоресурсов. По согласованию с Минстроем России они должны будут утвердить нормативы потребления электрической энергии и газа, стимулирующие потребителей к оборудованию жилых помещений приборами учета.
Регионам также предстоит, согласовав с ФАС и Минэнерго, утвердить график доведения тарифов на услуги ЖКХ до такого уровня, который бы обеспечил стопроцентную оплату по обязательствам перед ресурсоснабжающими организациями.
Первый доклад о принятых в этой сфере мерах должен быть представлен в рабочую группу правкомиссии до 25 октября 2018 года.
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