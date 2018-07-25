Валютные вклады в тюрьме регулятора

Центробанк ужесточит требования к банкам, привлекающим вклады в иностранной валюте. Эксперты считают, что таким образом регулятор препятствует конвертации рублевых сбережений в валютные.

«Дестимулирование роста валютных обязательств»

С 1 августа банки, привлекая средства в иностранной валюте, должны будут увеличить нормативы обязательных резервов для обеспечения депозитов. Соответствующее указание опубликовано на сайте ЦБ РФ.

По обязательствам в иностранной валюте перед физическими лицами нормативы увеличатся на 1 процентный пункт — до 7%. Это касается как банков с универсальной, так и с базовой лицензией. При этом нормативы по рублевым вкладам останутся без изменений: 5% — для банков с универсальной лицензией и небанковских организаций, 1% — для банков с базовой лицензией. Данное решение направлено на дестимулирование роста валютных обязательств в структуре пассивов кредитных организаций, откровенно поясняется в сообщении пресс-службы ЦБ.

За последние месяцы многие банки, в том числе и крупнейшие, повысили ставки по вкладам в долларах, чтобы обеспечить запас валютной ликвидности, отмечает руководитель направления аналитики вкладов и депозитов Банки.ру Юлия Ушева.

Продуктовый виджет

«По данным РСБУ, на 1 июля на банковских счетах юрлиц и физлиц находилось 158,3 миллиарда долларов и 87,4 миллиарда долларов соответственно. Как следствие, увеличение ФОР (на 2,5 миллиарда долларов) в моменте приведет к оттоку рублевых средств в размере 157,5 миллиарда рублей», — подсчитали аналитики Райффайзенбанка

С января по май вслед за ключевой ставкой ФРС процентные ставки по долларовым вкладам в российских банках заметно поднялись: так, по всем вкладам до одного года (включая счета до востребования) средняя ставка выросла на 73 базисных пункта — до 1,49% годовых, при этом наиболее существенный рост (плюс 66 б. п.) ставок привлечения валютных средств произошел в мае, когда у российских банков резко сократился избыток валютной ликвидности (а в июне образовался ее дефицит).

«Судя по всему, ЦБ РФ старается таким образом противостоять возрастающей привлекательности инвестирования средств в долларовые активы и ограничить объем конвертации рублевых средств в доллар. Это относится прежде всего к физлицам массового сегмента, которые не видят альтернативы депозитам при инвестировании своих валютных сбережений», — считают в Райффайзенбанке.

«Валютные вклады на фоне рублевых выглядят островком стабильности»

«Скорее всего, данное решение приведет к снижению ставок по валютным депозитам, так как заставит банки пересмотреть политику валютных вкладов, чтобы защитить свои интересы в этом вопросе», — считает заместитель председателя правления Локо-Банка Андрей Люшин

Эксперты указывают на то, что борьба с долларизацией банковского сектора выглядит странно, так как объем валютных вкладов сокращался естественным образом.

«Если в начале кризиса, в первой половине 2015 года, на долю валютных активов и пассивов в банковской системе приходилось более 40%, то сейчас эта доля едва достигает 30%. Однако на тот момент долларизация никого особенно не беспокоила. Хотя тогда, после резкой девальвации национальной валюты, и банки в связи с высокой долей срочных валютных вкладов, и заемщики, как в рознице (вспомните хотя бы валютных ипотечников), так и институциональные, испытывали максимум возможного дискомфорта. Сейчас проблема острой не является. Только по итогам прошлого года объем валютных вкладов сократился без малого на 6,5 миллиарда долларов. Сгладить отрицательную динамику позволило повышение ставок по валютным депозитам в апреле — мае», — говорит аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов

Цитата

«Динамика притока по валютным вкладам очень низкая. Наоборот, люди забирают деньги из валютных и переводят их в рублевые, так как отсутствует уверенность в их стабильности», — отмечает Андрей Люшин.

«Рост вкладов в первом полугодии, к слову, оказался вдвое ниже показателей аналогичного периода прошлого года — всего 2,1%. При этом, повторюсь, рост обеспечивали именно рублевые вклады, а не валютные. Сейчас ставки по вкладам в рублях в лучшем случае поднимаются до 7,2%, то есть до уровня ставки рефинансирования, но выше по понятным причинам не идут, хотя установленный ЦБ потолок и находится значительно выше. Очевидно, что население просто нечем привлекать, — говорит Алексей Антонов. — Валютные вклады на фоне рублевых выглядят островком стабильности, а их привлекательность с ростом ставок только возросла. Неудивительно, что у такого положения вещей есть противники в правительстве, а если повысить привлекательность рублевых продуктов невозможно, нужно сделать валютные менее привлекательными».

На сегодняшний день вклад не является самым выгодным инструментом для получения дохода, подтверждает Юлия Ушева. «Ставки по вкладам в рублях продолжают снижаться. Тем не менее для многих граждан этот продукт — единственный приемлемый способ хранения сбережений. Сейчас можно разместить долларовые накопления в крупном банке под 3—3,5% годовых», — заключает эксперт Банки.ру.