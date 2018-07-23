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Курсы доллара и евро на 23 июля
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Курсы доллара и евро на 23 июля
Банки.ру
31 минуту назад
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Официальный курс доллара, установленный
Центробанком
на 23 июля, составляет 63,4888 рубля. Официальный курс евро — 73,9327 рубля.
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