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Курсы доллара и евро на 23 июля
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Курсы доллара и евро на 23 июля 

Банки.ру 31 минуту назад
Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 23 июля, составляет 63,4888 рубля. Официальный курс евро — 73,9327 рубля.
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