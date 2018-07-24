«Центр речевых технологий» может стать частью холдинга «Цитадель»

«Центр речевых технологий» («ЦРТ») может стать частью холдинга «Цитадель». Как сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники, сделка о покупке холдингом доли в компании «ЦРТ» находится на финальной стадии.

Компания «ЦРТ» специализируется на создании систем записи телефонных разговоров и речевого оповещения, систем биометрического контроля доступа, учета и поиска (в том числе распознавания лиц), программ преобразования речи в текст, синтезаторов речи, а также разрабатывает и производит продукты для нужд силовых структур.

В число клиентов «ЦРТ» входят госструктуры, правоохранительные органы и службы безопасности, финансовые организации и предприятия розничной торговли. Топ-менеджер одной из компаний на рынке биометрических технологий оценивает стоимость компании в 1,5–2 млрд рублей. Сейчас почти 100% ЦРТ косвенно контролирует «Газпромбанк» , уточняет газета «Ведомости».

Холдинг «Цитадель» — крупнейший в России производитель систем обеспечения оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ). В частности, «Цитадель», «Ростех» и «Национальная компьютерная корпорация» совместно разработали систему хранения данных абонентов сотовой связи «Купол» для исполнения операторами требований «закона Яровой».

Источник: «Ведомости»