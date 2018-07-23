Douyu планирует привлечь на IPO в США $700 млн

Москва, 23 июля — «Вести. Экономика» Китайский крупнейший игровой стриминговый сервис Douyu готовится провести в США IPO, в ходе которого планируется привлечь $600 — $700 млн Фото: Википедия

Компания, 51% принадлежит китайскому техногиганту Tencent, хочет воспользоваться феноменальным ростом популярности киберспорта, захватывающего Китай, и привлечь в ходе первичного размещения в США до $700 млн Douyu, уже пять лет зарабатывающая трансляциями онлайн-игр, изначально рассматривала возможность листинга в Гонконге. Однако рынок США показался владельцам компании более привлекательным. Сейчас Douyu оценивается на уровне $ 1,1 — 1,51 млрд Сам рынок киберспорта, по данным Newzoo в 2017 году оценивался в $700 млн, включая доходы рекламы, спонсорства, продажи медиа-прав. По оценке экспертов, к 2020 году планка поднимется до $ 1,5 млрд, поскольку киберспорт станет одним из крупнейших драйверов роста в игровой индустрии. Douyu идет по пути другой компании, пакет акций которой принадлежит Tencent — Huya. Акции этого стримингового сервиса после размещения в мае подорожали уже втрое: с $12 до $36.