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Tesla попросила поставщиков вернуть часть полученных денег
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Tesla попросила поставщиков вернуть часть полученных денег 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Прайм
Основатель Tesla Илон Маск попросил поставщиков вернуть «разумную часть денег», выплаченных им по условиям контрактов с 2016 года, передает телеканал «360».
Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на письмо, в документе возврат называется необходимой мерой для продолжения функционирования компании.
Изданию не удалось получить в Tesla комментарии к сообщению, однако в компании подтвердили факт переговоров по снижению цен ряда контрактов. В том числе, закрытых в 2016 году.
В прошлом году чистый убыток Tesla составил 1,4 миллиарда долларов. Расходы в каждом квартале составляют один миллиард долларов. В 2017 году по итогам года у Tesla оставалось всего 3,4 миллиарда долларов наличных средств.
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