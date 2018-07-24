Tesla попросила поставщиков вернуть часть полученных денег

Основатель Tesla Илон Маск попросил поставщиков вернуть «разумную часть денег», выплаченных им по условиям контрактов с 2016 года, передает телеканал «360».

Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на письмо, в документе возврат называется необходимой мерой для продолжения функционирования компании.

Изданию не удалось получить в Tesla комментарии к сообщению, однако в компании подтвердили факт переговоров по снижению цен ряда контрактов. В том числе, закрытых в 2016 году.

В прошлом году чистый убыток Tesla составил 1,4 миллиарда долларов. Расходы в каждом квартале составляют один миллиард долларов. В 2017 году по итогам года у Tesla оставалось всего 3,4 миллиарда долларов наличных средств.