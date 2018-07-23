РУСАЛ направит 1,5 млн рублей на озеленение городов

ОК РУСАЛ подвел итоги конкурса экологических проектов «Зелёная волна». В 2018 году грантовую поддержку получат инициативы в территориях присутствия компании на сумму 1,5 млн рублей.

Всего на конкурс было подано 334 проекта. Победители при поддержке РУСАЛа смогут реализовать свои идеи по озеленению и благоустройству локальных городских пространств — парков, скверов, аллей, бульваров, улиц, дворов и открытых площадок.

Так, благодаря гранту жители с. Большая Салырь (Ачинский район) создадут на месте заброшенного парка первую в селе ухоженную площадку для отдыха. В Волгограде на территории Ворошиловского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних появится сенсорный сад, микрозоны которого будут ориентированы на каждый из органов чувств. В Саяногорске на месте пустыря в Ленинградском микрорайоне сделают площадку для семейных уличных мероприятий. В Красноярске продолжится обустройство «Арт-парка на Волжской». А в Кандалакше благоустроят территорию парка «У самого Белого моря».

Максимальная сумма финансирования в этом году для каждого проекта составляет 50 000 рублей. На эти средства будут приобретены саженцы деревьев и кустарников, а также необходимые для их посадки расходные материалы и инвентарь.

— Некоторые «зелёные» инициативы горожан, которые мы поддержали в этом году, направлены не просто на благоустройство уличных площадок, а на создание целых локальных инфраструктур для ежедневного семейного отдыха. Проекты подразумевают проведение культурных, спортивных и образовательных мероприятий для жителей любых возрастов на обновленных дворовых и парковых площадках. На наш взгляд, это отличная тенденция, ведь город становится уютнее и комфортнее не только за счет внешнего вида, но и благодаря новым активностям и интересному досугу, — отметила заместитель генерального директора РУСАЛа Вера Курочкина

Администрирование и организационное сопровождение программы осуществляет Центр социальных программ (ЦСП) РУСАЛа. Дополнительную информацию о конкурсе можно получить на сайте: www.fcsp.ru.

Фото: пресс-служба АО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод» По материалам пресс-службы АО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод»