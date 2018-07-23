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Центральный паритетный курс юаня укрепился к доллару США до 6,7593
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Центральный паритетный курс юаня укрепился к доллару США до 6,7593 

ИА Синьхуа 31 минуту назад
Пекин, 23 июля /Синьхуа/ — Согласно данным Китайского центра валютных сделок, 23 июля центральный паритетный курс китайского юаня укрепился к доллару США на 78 базисных пунктов по сравнению с предыдущим торговым днем до 6,7593 юаня за доллар.
В предыдущий торговый день курс юаня к доллару составил 6,7671 юаня за доллар.
По распоряжению Народного банка Китая /ЦБ/ Китайский центр валютных сделок опубликовал данные, согласно которым курс юаня к другим основным валютам на межбанковском валютном рынке страны составил: 7,9326 юаня за евро, 6,0813 юаня за 100 иен, 0,86114 юаня за сянганский доллар, 8,8838 юаня за фунт стерлингов, 9,3726 рубля за юань. -0-
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