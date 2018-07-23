Центральный паритетный курс юаня укрепился к доллару США до 6,7593

Пекин, 23 июля / Синьхуа / — Согласно данным Китайского центра валютных сделок, 23 июля центральный паритетный курс китайского юаня укрепился к доллару США на 78 базисных пунктов по сравнению с предыдущим торговым днем до 6,7593 юаня за доллар.

В предыдущий торговый день курс юаня к доллару составил 6,7671 юаня за доллар.