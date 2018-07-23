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Объемы валютных вкладов россиян сократились
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Объемы валютных вкладов россиян сократились 

News.ru 6 часов назад
Фото: СибДепо
Объём валютных вкладов российских граждан за 2017 год сократился на $6,4 млрд, одновременно депозиты в рублях выросли на 1 трлн рублей, такие данные приаедены Центробанком. Объём вкладов населения в российских банках по состоянию на 1 июня текущего года составлял 26,7 трлн рублей, 21,2 трлн — рублёвые вклады, а 5,5 трлн —валютные.
Таким образом, алютные вклады физических лиц ощутимо сократилась с 28,4 до 20,6%.
Так, с 2014 года среднегодовой рост объема валютных вкладов составлял 2,8%.
По словам специалистов, это легко объяснимо тем, что рублевые вложения показывают большую доходность.
На снижение же валютных вкладов повлияли низкие по сравнению с рублевыми процентные ставки по вкладам в долларах и евро.
Ранее News. ru писали о том, что повышение НДС может привести к временному увеличению инфляции на чуть более чем 4% в будущем году. По мнению аналитиков, наибольший рост придётся на первый-второй кварталы.
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