Ещё
В I полугодии 2018 года РСХБ предоставил 125 млрд рублей льготных кредитов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В I полугодии 2018 года РСХБ предоставил 125 млрд рублей льготных кредитов 

АиФ — Алтай 21 минуту назад
По итогам работы в I полугодии 2018 года Россельхозбанк предоставил аграриям 125,1 млрд рублей на условиях льготного финансирования против 70,4 млрд рублей годом ранее. Прирост показателя составил 78%. При этом 20,4 млрд рублей было направлено на поддержку отечественных предприятий — малых форм хозяйствования.
Банк является основным участником государственной программы льготного кредитования АПК по ставке не выше 5% годовых. В январе-июне 2018 года наибольший объем средств был предоставлен клиентам Банка из Курской области (10,8 млрд рублей), Республики Татарстан (6,8 млрд рублей), Краснодарского края (3,5 млрд рублей).
Активное участие Россельхозбанка в программе способствует реализации ряда поставленных государством задач — повышению эффективности доведения господдержки до аграриев, содействует решению задачи по повышению уровня продовольственной безопасности страны и росту экспортного потенциала отрасли АПК.
Всего с момента запуска программы РСХБ предоставил предприятиям агропромышленного комплекса 335,8 млрд рублей льготных кредитов.
АО «Россельхозбанк» — основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.
АиФ — Алтай: последние новости
Россельхозбанк: на Алтае растет спрос на монеты из драгоценных металлов ВТБ продлил время приема внутренних платежей Специалисты рассказали о причинах появления дымки над Барнаулом
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Недовольству россиян в соцсетях положат конец441
Это были их сыновья: захват заложников в Москве56
Невестка Меган Маркл попала в тюрьму19
Украинскую певицу затравили за любовь к России63
Япония возмутилась поведением России на Курилах29
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
00:20
Неизвестный открыл огонь по прохожим в Торонто
Происшествия
00:48
Американский журналист пообщался с Путиным и уехал в Россию
В мире Конфликты
00:18
Украинскую певицу затравили за любовь к России
Шоу-бизнес Украина
03:45
Синоптики сообщили о возвращении жары в Москву
Общество Новости Москвы
00:40
Трамп передумал по поводу «вмешательства» России
В мире
01:26
В США назвали новейшее оружие России «отстойным»
Оружие Армия
00:40
Россия конфискует свои резервы в США
Экономика Статьи
00:42
Мост между Россией и Китаем рухнул
Происшествия Автоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение