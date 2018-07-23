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Россельхозбанк на четверть увеличил кредитование малого и среднего бизнеса
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Россельхозбанк на четверть увеличил кредитование малого и среднего бизнеса 

АиФ-Оренбург 22 часа назад
Фото: АиФ-Оренбург
В I полугодии 2018 года Россельхозбанк направил на развитие отечественных предприятий малого и среднего бизнеса 131 млрд рублей, что на 24% превышает аналогичный показатель прошлого года. При этом более 80 млрд рублей было выдано заемщикам АПК, из них порядка 13 млрд рублей — малым формам хозяйствования.
Кредитный портфель Банка в сегменте малого и среднего бизнеса превысил 371 млрд рублей, увеличившись по сравнению с январем 2018 года на 18%. Клиентам Банка за этот период предоставлено более 5,6 тыс. кредитов.
РСХБ предлагает своим клиентам широкий спектр программ, адаптированных под потребности сегмента малого и среднего бизнеса, в том числе на пополнение оборотных средств и финансирование инвестиционных целей.
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