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Система страхования вкладов распространится на средства малых предприятий
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Система страхования вкладов распространится на средства малых предприятий 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Законопроект об этом на прошлой неделе приняла во втором чтении Госдума. Ранее такое поручение правительству и ЦБ давал президент Владимир Путин.
Сейчас в случае отзыва у банка лицензии страхованию подлежат только деньги физлиц и индивидуальных предпринимателей, в то время как субъекты малого бизнеса — юридические лица остаются незащищенными и испытывают серьезные финансовые проблемы, говорится в пояснении, опубликованном Банком России. «Отсутствие страхования их денежных средств серьезно тормозит развитие малого бизнеса», — подчеркивают в ЦБ. Согласно поправкам в действующее законодательство, закон о страховании вкладов будет распространяться на лица, относящиеся к малым предприятиям в соответствии с Законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
Законопроект, принятый во втором чтении, определяет документы, которые малые предприятия должны подать в АСВ при наступлении страхового случая для выплаты им страхового возмещения, а также порядок перечисления сумм страхового возмещения, отмечают в ЦБ. Согласно документу, система страхования вкладов распространится на средства малых предприятий с 1 января 2019 года.
Страхование вкладов малого бизнеса будет выгодно частным банкам, сосредоточенным на секторе малого и среднего бизнеса, писали ранее аналитики международного рейтингового агентства Moody s. «Это облегчит давление, возникающее из-за оттока клиентов в трудные времена», — отмечали они. По мнению аналитиков Moody s, инициатива в целом будет положительна для российских банков, поскольку повысит стабильность вкладов и доверие вкладчиков.
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