Система страхования вкладов распространится на средства малых предприятий

Законопроект об этом на прошлой неделе приняла во втором чтении Госдума . Ранее такое поручение правительству и ЦБ давал президент Владимир Путин

Сейчас в случае отзыва у банка лицензии страхованию подлежат только деньги физлиц и индивидуальных предпринимателей, в то время как субъекты малого бизнеса — юридические лица остаются незащищенными и испытывают серьезные финансовые проблемы, говорится в пояснении, опубликованном Банком России. «Отсутствие страхования их денежных средств серьезно тормозит развитие малого бизнеса», — подчеркивают в ЦБ. Согласно поправкам в действующее законодательство, закон о страховании вкладов будет распространяться на лица, относящиеся к малым предприятиям в соответствии с Законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Законопроект, принятый во втором чтении, определяет документы, которые малые предприятия должны подать в АСВ при наступлении страхового случая для выплаты им страхового возмещения, а также порядок перечисления сумм страхового возмещения, отмечают в ЦБ. Согласно документу, система страхования вкладов распространится на средства малых предприятий с 1 января 2019 года.

Страхование вкладов малого бизнеса будет выгодно частным банкам, сосредоточенным на секторе малого и среднего бизнеса, писали ранее аналитики международного рейтингового агентства Moody s. «Это облегчит давление, возникающее из-за оттока клиентов в трудные времена», — отмечали они. По мнению аналитиков Moody s, инициатива в целом будет положительна для российских банков, поскольку повысит стабильность вкладов и доверие вкладчиков.