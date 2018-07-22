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Германию покупает Китай?
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Германию покупает Китай? 

ИноСМИ 24 минуты назад
Фото: ИноСМИ
Немецкие предприятия по-прежнему остаются главной целью китайских инвесторов, ведущих бизнес в Европе. Объём китайских вложений в компании Старого Света в текущем году сократился вдвое по сравнению с предыдущим — но в Германии не снизился вообще. Это данные межнациональной консалтинговой компании EY (Ernst & Young), проанализировавшей объёмы китайских инвестиций: в 2018 году в Европе бизнесмены из Поднебесной уже истратили 14,9 миллиарда долларов, 9,9 из них — в Германии. Это меньше, чем инвестиции из США, Великобритании и Швейцарии: Китай занимает в списке покупателей долей в немецких компаниях 4 место.
Больше всего азиатских вкладчиков привлекают промышленные предприятия, но заметно растёт их интерес и к фирмам, занятым переработкой ресурсов и производством товаров народного потребления. Эксперты по китайской экономике указывают, что появившееся напряжение во взаимоотношениях с США ведёт к росту готовности европейских компаний привлекать инвесторов из Китая.
Крупнейшей с большим отрывом сделкой стала покупка китайским производителем автомобилей Geely доли в немецком концерне Daimler: предприниматель Ли Шуфу (Li Shufu) истратил около 7,5 миллиарда долларов на 9,69 процента акций штутгартского автомобилестроителя, став крупнейшим держателем его ценных бумаг. Третье место в списке европейских покупок, сделанных в этом году китайскими инвесторами, занимает поглощение баварского поставщика автомобильных комплектующих Grammer китайским концерном Ningbo Jifeng. В целом китайские инвесторы в 2018 году уже приобрели доли в 111 европейских предприятиях — 22 из них оказались немецкими. Несмотря на снижение объёма инвестиций по сравнению с предыдущим отчётным периодом, в Европе и, в частности, в Германии растёт озабоченность в связи с распродажей технологического ноу-хау: если рыночная ситуация позволяет приобрести значительную долю в каком-либо привлекательном, чаще всего — высокотехнологичном бизнесе, одно из предложений инвесторов непременно оказывается китайским.
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