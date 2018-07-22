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Сотрудник секс-шопа раскрыл неожиданные факты о работе
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Сотрудник секс-шопа раскрыл неожиданные факты о работе 

Рамблер 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Пользователь Twitter под ником «Дядя Терин» рассказал много неожиданных фактов о работе в секс-шопе в рамках флешмоба «один лайк — один факт». Он сообщил, что в секс-шопах сетевого типа «всегда лютая текучка, хуже чем в салонах мобильной связи». Мужчин в такие магазины редко берут на работу: «Не потому что парни, а потому что не выдерживает и быстро ломается душевное состояние».
Он также отмечает, что у сотрудников секс-шопов довольно часто случаются депрессии.
«Работа — опасная. Нас грабят, а учитывая сферу, могут ещё и убить», — делится пользователь.
Кроме того, сетует он, «до сих пор большая часть работников и работниц воспринимается представительницами древнейшей профессии».
Работа продавца в секс-шопе совсем не так проста: «Придется выучить кучу информации и словно опять попасть в универ. Составы смазок, масел, фирмы, толщину различных марок презервативов, истории брендов». Кроме того, он отмечает, что «у сексшоперов очень классные выставки, на которые можно и нужно ездить». Через год такой работы продавец с закрытыми глазами и на ощупь может сказать, что это за игрушка и какой фирмы.
Самый частый вопрос у мужчин-покупателей, есть ли в продаже живые женщины.
«Причем, он не зависит от размера магазина. Я работал с подсобкой метр на два, но люди пытались ее открыть и были уверены, что там я прячу живых девчонок на продажу», — написал он.
Есть еще один частый вопрос, который вызывает возмущение и продавцов.
«Начинаешь ненавидеть мужиков. Даже если сам мужик. Потому что процент "А дайте мне что-нибудь, чтоб я ей незаметно подсыпал и потом трахнул, печально высокий», — подчеркнул пользователь.
Он также поделился своим наблюдением о том, что полные покупатели оказываются гораздо менее закомплексованными, чем стройные.
Предпочтения покупателей очень разнятся в зависимости от района, в котором находится магазин.
«В одном могут скупать тоннами резиновых женщин, в другом — основная ставка на БДСМ, в третьем — на анальные игрушки», — пишет автор поста.
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