В Германии могут появиться заправки «Роснефти»

Продукция уже поставляется в Германию через АЗС партнеров, но сейчас есть соглашение, чтобы делать это напрямую, добавил Сечин.

Ранее в Берлине появилось отделение почты России . В здании Российского дома науки и культуры на Фридрихштрассе открыли пункт приема посылок. По словам директора официального филиала российского национального почтового оператора «Почта России» в ФРГ Олега Оспищева, люди приносят сюда посылки. Вот и приходится доставлять их до адресатов в Российской Федерации.

Rosneft Deutschland (дочерняя компания «Роснефти») подписала контракты с немецкими компаниями о реализации нефтехимической продукции собственного производства, начиная с 2019 года.

"Роснефть" — третий по величине игрок на немецком рынке нефтепереработки. Объем мощностей — 12,5 миллионов тонн в год.