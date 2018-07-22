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В Германии могут появиться заправки «Роснефти»
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В Германии могут появиться заправки «Роснефти» 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Об этом глава "Роснефти" Игорь Сечин сообщил в эфире телеканала «Россия 1».
Продукция уже поставляется в Германию через АЗС партнеров, но сейчас есть соглашение, чтобы делать это напрямую, добавил Сечин.
Ранее в Берлине появилось отделение почты России. В здании Российского дома науки и культуры на Фридрихштрассе открыли пункт приема посылок. По словам директора официального филиала российского национального почтового оператора «Почта России» в ФРГ Олега Оспищева, люди приносят сюда посылки. Вот и приходится доставлять их до адресатов в Российской Федерации.
Rosneft Deutschland (дочерняя компания «Роснефти») подписала контракты с немецкими компаниями о реализации нефтехимической продукции собственного производства, начиная с 2019 года.
"Роснефть" — третий по величине игрок на немецком рынке нефтепереработки. Объем мощностей — 12,5 миллионов тонн в год.
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