Сечин раскрыл планы на Германию

Глава Роснефти Игорь Сечин заявил, что российская компания может открыть сеть АЗС на территории Германии.
Отвечая на вопрос о возможной поставке нефтепродуктов в Германию напрямую, Сечин заметил, что это уже делается через сети АЗС партнеров компании — в частности, ВР и Total, передает ТАСС.
«Но вполне возможно, что будем развивать и собственную сеть», — заявил Сечин.
Ранее Rosneft Deutschland подписала контракты о реализации нефтехимической продукции собственного производства в ФРГ с 2019 года.
Российская компания является третьим по величине игроком на рынке нефтепереработки Германии.