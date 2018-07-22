Сечин раскрыл планы на Германию

Сечин рассказал о планах открыть в Германии сеть АЗС

Отвечая на вопрос о возможной поставке нефтепродуктов в Германию напрямую, Сечин заметил, что это уже делается через сети АЗС партнеров компании — в частности, ВР и Total , передает ТАСС

«Но вполне возможно, что будем развивать и собственную сеть», — заявил Сечин.

Ранее Rosneft Deutschland подписала контракты о реализации нефтехимической продукции собственного производства в ФРГ с 2019 года.

Российская компания является третьим по величине игроком на рынке нефтепереработки Германии.