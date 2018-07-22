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Сечин раскрыл планы на Германию
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Сечин рассказал о планах открыть в Германии сеть АЗС 

Деловая газета «Взгляд» 37 минут назад
Фото: РИА Новости
Глава Роснефти Игорь Сечин заявил, что российская компания может открыть сеть АЗС на территории Германии.
Отвечая на вопрос о возможной поставке нефтепродуктов в Германию напрямую, Сечин заметил, что это уже делается через сети АЗС партнеров компании — в частности, ВР и Total, передает ТАСС.
«Но вполне возможно, что будем развивать и собственную сеть», — заявил Сечин.
Ранее Rosneft Deutschland подписала контракты о реализации нефтехимической продукции собственного производства в ФРГ с 2019 года.
Российская компания является третьим по величине игроком на рынке нефтепереработки Германии.
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