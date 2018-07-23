Ещё
Экономика Подмосковья ежегодно получает до 700 млрд рублей инвестиций
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Экономика Подмосковья ежегодно получает до 700 млрд рублей инвестиций 

РИАМО 54 минуты назад
Фото: РИАМО
Порядка 650-700 миллиардов рублей инвестиций получает экономика Подмосковья ежегодно, власти поставили задачу достичь 1 триллиона рублей инвестиций за год, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Сейчас экономика региона каждый год получает инвестиций 650-700 миллиардов рублей, а задача — выйти на 1 триллион рублей в год инвестиций, тогда мы сможем обеспечить прорыв в экономике и с 3-3,5% экономического роста уже выйти на уровень 4-5%», — сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».
Губернатор подчеркнул, что это является амбициозной задачей для Московской области.
«И мы сейчас вместе с экономическим блоком ищем разные варианты, как стимулировать инвестиции», — отметил Воробьев.
РИАМО: последние новости
Сотрудник «Роскосмоса» Дмитрий Пайсон стал свидетелем по делу о госизмене Первый в России флагманский магазин Bosch открывается в центре Москвы Евросоюз оштрафовал Google на 5 млрд долларов по антимонопольному делу
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дачники будут жить по новым правилам132
Украина приготовилась перехватывать российские корабли113
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор164
Добывшая видео пыток в колонии бежала из России83
Корабли НАТО зашли в Одессу120
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
04:15
Дачники будут жить по новым правилам
Личный счет Недвижимость
00:20
Неизвестный открыл огонь по прохожим в Торонто
Происшествия
01:00
Названа дата «смерти» Интернета
Наука и техника
00:16
Шнуров завел новый роман
Шоу-бизнес
00:48
Американский журналист пообщался с Путиным и уехал в Россию
В мире США
00:29
На судоремонтном заводе произошел взрыв
Происшествия Другое
00:56
Выживший после «Новичка» британец рассказал о пережитом
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение