Структура акционеров «Роснефти» не изменится, заявил Сечин

"На этом этапе, как мне представляется, структура акционеров сформирована. Как мне представляется, новых изменений не должно быть", — сказал Сечин.

Основным акционером «Роснефти» является государственный «Роснефтегаз» (50,00000001% акций), 19,75% акций принадлежат британской BP, еще 19,5% — компании QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (прежнее название — QHG Shares Pte. Ltd.). Одна акция принадлежит государству в лице Росимущества , остальные акции находятся в свободном обращении.

Консорциум QIA и швейцарского сырьевого трейдера Glencore в 2016 году купил 19,5% акций «Роснефти» в ходе приватизационной сделки, а в 2017 году объявил о продаже 14,16% акций из этого пакета китайской CEFC. Сумма сделки оценивалась в 9,1 миллиарда долларов. Как ожидалось, после ее закрытия доля Glencore составит 0,5%, QIA — 4,7%.

В начале мая Glencore сообщила, что консорциум уведомил китайскую CEFC о расторжении соглашения о продаже доли «Роснефти» в 14,16%. Компании также расформировывают консорциум QHG, после завершения сделки QIA будет владеть 18,93% акций «Роснефти», Glencore — 0,57%. В результате сделки Glencore получит около 3,7 миллиарда евро.