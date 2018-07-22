Китайский автоконцерн SAIC Motor сообщил о почти 11-процентном росте продаж в первом полугодии 2018 года 

Шанхай, 22 июля /Синьхуа/ — В январе-июне этого года компания SAIC Motor, базирующаяся в Шанхае, продала 3,5 млн автомобилей, что на 10,9 проц. больше, чем в тот же период прошлого года, сообщил автопроизводитель.
По данным компании, только в июне было продано 554,1 тыс. автомобилей, рост составил 7,2 проц.
Объем продаж автомобилей SAIC на новых источниках энергии /NEV/ по итогам первого полугодия вырос на 275,2 проц. до 57,4 тыс. единиц.
Компания ожидает, что годовой объем продаж NEV превысит 600 тыс. единиц к 2020 году.
В опубликованном в четверг рейтинге 500 крупнейших мировых компаний — Fortune 500 SAIC Motor занимает 36-е место. По итогам 2017 года выручка автопроизводителя от продаж достигла 129 млрд долл. США. -0-