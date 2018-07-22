Китайский автоконцерн SAIC Motor сообщил о почти 11-процентном росте продаж в первом полугодии 2018 года

Шанхай , 22 июля / Синьхуа / — В январе-июне этого года компания SAIC Motor, базирующаяся в Шанхае, продала 3,5 млн автомобилей, что на 10,9 проц. больше, чем в тот же период прошлого года, сообщил автопроизводитель.

По данным компании, только в июне было продано 554,1 тыс. автомобилей, рост составил 7,2 проц.

Объем продаж автомобилей SAIC на новых источниках энергии /NEV/ по итогам первого полугодия вырос на 275,2 проц. до 57,4 тыс. единиц.

Компания ожидает, что годовой объем продаж NEV превысит 600 тыс. единиц к 2020 году.