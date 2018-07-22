«Псковэнергосбыт» отсудил у «Псковэлектросвара» ещё 3,8 млн рублей 

Арбитражный суд Псковской области рассмотрел в судебном заседании дело по иску ОАО «Псковэнергосбыт» к ЗАО «Псковэлектросвар» о взыскании 3 млн 764 тыс. 485 рублей. Задолженность сформировалась в связи с задолженность за потребленной в феврале-марте 2018 года электроэнергии. Ответчик, извещенный надлежащим образом о месте и времени судебного заседания, в судебное заседание не явился; отзыв на исковое заявление не представил, возражений против рассмотрения дела в его отсутствие не заявил. ОАО «Псковэнергосбыт», в свою очередь, представил все необходимые документы, в связи с чем суд принял сторону истца. Напомним, в июне 2018 года банк ВТБ через Арбитражный суд Псковской области отсудил у фактического нового собственника «Технологии металлов» — компании «Геофизтехногрупп» — 838 млн рублей долга предприятий, ранее входивших в состав группы компаний «Технология металлов». «Геофизтехногрупп» не оспорило наличие договоров поручительства, факт и размер задолженности, но посчитало, что удовлетворение требований ВТБ приведёт к значительному ухудшению финансового состояния поручителя. В разные годы предприятия группы компаний «Технология металлов» взяли у ВТБ пять кредитов: «Псковэлектросвар» на сумму 145 млн рублей (остаток задолженности — 156,5 млн рублей с учетом неустойки), «Псковгеокабель» — три кредита на суммы в 90 млн рублей (остаток задолженности — 90,7 млн рублей с учетом неустойки), 100 млн рублей (остаток задолженности — 93,01 млн рублей с учетом неустойки) и 440 млн рублей (остаток задолженности — 472,27 млн рублей с учетом неустойки), а также «ГИС-Прибор» на сумму 50 млн рублей (остаток задолженности — 25,87 млн рублей). Кроме того, под последние четыре кредита в качестве залога были заявлены акции «Псковэлектросвара». Чтобы оперативно следить за самыми важными новостями, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Яндекс. Дзен», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».