В Костроме массово закрывают управляющие компании

Костромской области отзывают лицензии у управляющих компаний, узнал KOSTROMA.TODAY. Почти все они не работали уже более года.

По информации пресс-службы областной администрации, с начала года уже 17 УК сами попросили отозвать у них лицензии.

Причина — изменения жилищного закона. Компании, которые не занимаются домами больше полугода, теперь по закону лишаются лицензии.

За один только июль в Костроме перестали управлять домами такие компании, как: ООО «Кварта-Л», ООО «Щит», ООО «ЖЭК-Комфорт», ООО «Велесплюс», ООО «Гермес-Сервис». В Солигаличском районе — это ООО «Служба заказчика», в Шарье — МУП «Городская управляющая компания».

С января аннулировать лицензию у компании может и жилищная инспекция. Первый такой случай сейчас рассматривают в суде.