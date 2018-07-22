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В Костроме массово закрывают управляющие компании
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В Костроме массово закрывают управляющие компании 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
В Костромской области отзывают лицензии у управляющих компаний, узнал KOSTROMA.TODAY. Почти все они не работали уже более года.
По информации пресс-службы областной администрации, с начала года уже 17 УК сами попросили отозвать у них лицензии.
Причина — изменения жилищного закона. Компании, которые не занимаются домами больше полугода, теперь по закону лишаются лицензии.
За один только июль в Костроме перестали управлять домами такие компании, как: ООО «Кварта-Л», ООО «Щит», ООО «ЖЭК-Комфорт», ООО «Велесплюс», ООО «Гермес-Сервис». В Солигаличском районе — это ООО «Служба заказчика», в Шарье — МУП «Городская управляющая компания».
С января аннулировать лицензию у компании может и жилищная инспекция. Первый такой случай сейчас рассматривают в суде.
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