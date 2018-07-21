Китай одобрил заявку компании S. C. New Energy Technology Corporation на проведение IPO 

Пекин, 21 июля /Синьхуа/ — Китайский комитет по контролю над ценными бумагами одобрил заявку компании S. C. New Energy Technology Corporation на первую публичную эмиссию акций /IPO/ на фондовом рынке А-акций.
Акции компании будут котироваться на Шэньчжэньской фондовой бирже.
Комитет не раскрыл информации о том, сколько денег компания сможет привлечь в рамках IPO.
Компании и их андеррайтеры утвердят даты проведения IPO и обнародуют проспекты после обсуждения с биржами.
Согласно существующей системе проведения IPO, размещение новых акций должно получить одобрение Китайского комитета по контролю над ценными бумагами.
Китай постепенно переходит с системы проведения IPO, основанной на получении одобрения регулирующих органов к системе, основанной на регистрации.