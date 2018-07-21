Китай одобрил заявку компании S. C. New Energy Technology Corporation на проведение IPO

Пекин, 21 июля / Синьхуа / — Китайский комитет по контролю над ценными бумагами одобрил заявку компании S. C. New Energy Technology Corporation на первую публичную эмиссию акций /IPO/ на фондовом рынке А-акций.

Акции компании будут котироваться на Шэньчжэньской фондовой бирже.

Комитет не раскрыл информации о том, сколько денег компания сможет привлечь в рамках IPO.

Компании и их андеррайтеры утвердят даты проведения IPO и обнародуют проспекты после обсуждения с биржами.

Согласно существующей системе проведения IPO, размещение новых акций должно получить одобрение Китайского комитета по контролю над ценными бумагами.