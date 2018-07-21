Почему Россия пропускает крупнейший авиасалон в Фарнборо

Фарнборо-2018: крылатые рекорды без России

Летающий костюм, электрическое такси, самолеты-участники Второй мировой войны и «летучий голландец» запомнятся посетителям выставки «Фарнборо-2018». Деловая программа авиасалона принесла крупнейшим игрокам отрасли соглашения на 1464 самолета — рекорд за последние пять лет. Россия из-за политики почти не была представлена, хотя и смогла подписать предзаказы на SSJ-100 и МС-21. Главным бенефициаром смотра стал Boeing , который заключил контракты более чем на $100 млрд

Неделя авиации в британском графстве Хэмпшир приближается к финалу. На аэродроме близ города Фарнборо , где с 16 июля представили свою продукцию и заявки порядка 1,5 тыс. отраслевых компаний, уже подвели итоги деловой программы.

«Можно констатировать, что в этом году авиасалон оказался самым результативным за пять лет», — отмечает исполнительный директор отраслевого агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.

На Фарнборо-2018 были подписаны соглашения на 1464 самолета, их них 1263 лайнера — это твердые контракты. Для сравнения, на предыдущем британском смотре в 2016 году было продано 742 самолета, а на французском Ле-Бурже в 2017 году — 1226.

Лидером по числу проданных самолетов стал Boeing. По итогам деловой части компания объявила о получении заказов и обязательств по поставкам гражданских самолетов на общую сумму $98,4 млрд по каталожным ценам, а также на сумму $2,1 млрд по заказам и соглашениям в сфере гражданских и оборонных сервисов. Всего Boeing на «Фарнборо» получил заказы на 649 самолетов. Наибольший интерес у клиентов вызывали В737 MAX и В787, а также грузовые самолеты.

Менее урожайным этот смотр оказался для Airbus: европейская компания продала в Великобритании в общей сложности 431 самолет.

«Полученные заказы включают твердые контракты на поставку 93 самолетов, а также меморандумы о взаимопонимании на покупку 338 самолетов», — уточнили в Airbus.

Большая часть подписанных контрактов пришлась на самолеты семейства A320.

Кроме того, Эрик Шульц , коммерческий директор Airbus, отметил, что сейчас «появились новые возможности для эксплуатации самолетов А380 со вторичного рынка».

Речь идет о самом большом в мире пассажирском двухпалубном авиалайнере, программа которого недавно была на грани свертывания. За последний год у компании было заказано 20 таких самолетов. На Фарнборо гигантский лайнер прилетел в ливрее португальской чартерной Hi Fly, которая стала четырнадцатым его эксплуатантом в мире.

В числе успешных продавцов гражданских лайнеров на «Фарнборо» отметился и Embraer, который реализовал порядка 300 самолетов. Остальные участники отрасли довольствовались крошками мирового авиационного пирога.

На Фарнборо-2018 Boeing и Embraer провели свою первую совместную пресс-конференцию с момента объявления о планах организовать стратегическое партнерство: топ-менеджеры компаний рассказали о намерении создать совместные предприятия в области гражданских самолетов и сервисов жизненного цикла и обороны.

Кроме того, Boeing договорился с украинским госпредприятием «Антоновым» о поставке ему запчастей для производства самолетов «Ан».

«В рамках этой кооперации Aviall Services («дочка» Boeing) обеспечит закупку и поставку на ГП «Антонов» широкой номенклатуры комплектующих изделий для серийного производства указанных самолетов и обеспечения их послепродажной поддержки в будущем», — уточнили в пресс-службе украинской компании.

Россия на Фарнборо практически не была представлена.

Номинальное присутствие российских представителей на авиасалоне в Великобритании стало почти традицией после начала санкционного режима и последующего обострения политических отношений между странами.

В 2016 году на Фарнборо не полетели представители «Роскосмоса» «Рособоронэкспорта» , в этом году на авиасалоне не было даже ОАК . Первый вице-президент корпорации Александр Туляков еще ранее заявлял, что демонстрировать на выставке российские самолеты не планируется. «Ростех» также говорил, что не намерен представлять на выставке даже презентационные материалы.

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров ранее отмечал, что Россия делает акцент на участие в азиатских выставках.

«На фоне давних внешнеполитических проблем во взаимоотношениях с Великобританией участие в салоне в Фарнборо для нашей стороны стало нецелесообразным. Британия неоднократно отказывала в выдаче виз членам делегаций, тем самым срывая переговоры. В такой ситуации лучше сделать ставку на широкое присутствие на других площадках, прежде всего азиатских, ближневосточных и, конечно, на домашнем МАКС», — отмечает Пантелеев.

Наши целевые рынки восточнее, чем Британия, констатирует эксперт.

Впрочем, закрепиться российские авиапредприятия намерены не только в Латинской Америке. 19 июля посол России в Сирии Александр Кинщак заявил, что в настоящее время

переговоры о закупке российских самолетов МС-21 ведет Дамаск . «Они заинтересованы с нашей помощью обновить свой аэропарк, в том числе ведут переговоры о закупке российского самолета МС-21», — сказал он в интервью телеканалу «Россия-24».

Среди ярких экспонатов авиасалона гостям и участникам запомнятся первый в мире летающий автомобиль PAL-V Liberty из Нидерландов , электрическое такси с вертикальным взлетом и посадкой от Embraer X. Британец Ричард Браунинг продемонстрировал специальный летающий костюм своего изобретения. Отдельное место на выставке занимали самолеты-участники Второй мировой войны, которые также поднимались в воздух в рамках летной программы авиасалона.