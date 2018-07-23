США озолотили Дерипаску

Ранее независимый председатель совета директоров En+ лорд Грегори Баркер, поддерживавший постоянный контакт с Минфином США , заявлял, что вопрос с санкциями решится не ранее середины лета. Сказано — сделано.

Вашингтон получил от российской алюминиевой корпорации необходимые предложения, благодаря которым РУСАЛ сможет выйти из под действия санкций. Об этом заявил глава ведомства Стивен Мнучин

Стороны не стали раскрывать детали переговоров. Отмечается лишь, что США в настоящее время ищут приемлемые решения по данному вопросу.

На этом фоне бумаги обеих компаний буквально взлетели во время торгов на Московской бирже 23 июля. Так, в среднем рост составил 15–26% — инвесторы положительно отреагировали на новости, что РУСАЛ и En+ могут вычеркнуть из чёрного списка (SDN-лист). А пока активы корпораций в Штатах заблокированы, кроме того, действует запрет на ведение бизнеса с ними для представителей США.

Акции UC Rusal на открытии торгов взлетели до 30 рублей за штуку (+25,57% выше уровня предыдущего закрытия), однако после полудня они несколько замедлили свой рост, до 28,5 рубля (+8,2%). Стоимость бумаг En+ на пике поднялась до 362 рублей (+16%), однако позже акции тоже замедли свой триумфальный подъём.

На Гонконгской бирже стоимость акций UC Rusal выросла более чем на 15%. На максимуме за одну ценную бумагу предлагали $2,46.

Американский кнут

Однако не стоит забывать, что США никто не мешает ввести новые ограничения против российского металлургического сектора, если Вашингтон что-то вдруг не устроит. Кроме того, есть и так называемые «вторичные санкции». Согласно этой практике, наказанию со стороны американских регуляторов могут быть подвергнуты также не входящие в юрисдикцию США компании и банки, которые совершают «существенные операции» с компаниями из санкционного списка.

Минфин США намеревался оставить Дерипаске не более 40% акций энерго-металлургического холдинга. Сокращение доли в En+ Group автоматически лишит Дерипаску и контроля над РУСАЛом. Сейчас миллиардер контролирует 48% РУСАЛа через En+, в которой ему принадлежит 66%.

Напомним, что РУСАЛ, совместно с En+, а также другими компаниями Дерипаски, попали под новые, крайне жёсткие американские санкции 6 апреля. После чего акции принадлежащих миллиардеру корпораций полетели вниз, а Дерипаска ежедневно терял сотни миллионов долларов. Он был вынужден выйти из правления En+ и РУСАЛа. Кроме того, бизнесмен был согласен сократить свою долю согласно требованиям Минфина США для отмены санкций.

Ввод санкций против РУСАЛа — второго по величине производителя — привёл к такой турбулентности на рынке алюминия, что к лоббированию снятия ограничений с компании присоединились другие государства и организации. Вследствие чего, Минфин США действительно может пойти на уступки РУСАЛу и, как минимум, облегчить им жизнь, ведь помимо урона самому производителю американцы вполне могут навредить и себе: уже достаточно давно КНР предпринимает попытки перевести торги ключевыми ресурсами в юани и избавиться от доллара в обращении, так что если санкции останутся в силе, то отечественной компании придется искать другие пути сбыта, в том числе через Китай.

Учитывая, что ранее Минфин США заявлял о том, что допускает возможность снятия санкций с РУСАЛа, при условии, что нынешний владелец компании Олег Дерипаска откажется от контроля над ней. Направленные предложения со стороны компании в Минфин были приняты к рассмотрению. Более того, министр финансов Стивен Мнучин, не разглашая детали сделки, отметил возможность вывода алюминиевой корпорации из под санкций. Таким образом, шансы достаточно велики. А означать это будет следующее. Восстановление привычных источников финансирования и каналов сбыта продукции. С точки зрения капитализации компании все понесенные ранее потери в цене акций могут быть восстановлены и более того, такой шаг Минфина США послужит некоторой гарантией на будущее. А потому, в случае успешного решения вопроса, можно ожидать и более выразительного роста стоимости акции РУСАЛа.

Денис Друщляк, аналитик ООО «Консультационного центра „Митчелдин“: