Мнучин поднял акции «Русала»

Акции «Русала» выросли на 15% в Гонконге после предположения министра финансов США Стивена Мнучина , согласно которому США могут найти возможность снять санкции с компании. Мнучин отметил: «Наша цель не в том, чтобы убрать „Русал“ из бизнеса». По его словам, «Русал» является важной компанией на мировом рынке алюминия.

В интервью Reuters Мнучин сообщил, что «Русал» передал план вывода компании из-под американских санкций. Детали самого плана не разглашаются. Ранее одним из условий отмены ограничений власти США называли снижение доли Олега Дерипаски в компании. Потеряет ли бизнесмен контроль над компанией?

Олег Дерипаска контролирует примерно 48% Русала (UC Rusal) через компанию En+ . Американские власти уже поясняли, что санкции против упомянутых компаний могут быть отменены, если бизнесмен откажется от контроля в компаниях.

«Принципиальное согласие» предпринимателя на сокращение своей доли в En+ с текущих 66% до менее половины было объявлено уже давно. Однако источники Bloomberg сообщали, что Минфин США требовал снижения доли Дерипаски до 40%.

Главный вопрос, как именно будет снижена доля владения, ведь Минфин обладает обширной информацией о компании, говорит инвестаналитик компании Global FX Владимир Рожанковский

Владимир Рожанковский инвестаналитик компании Global FX «Он хитрые вещи какие-то делал: пытался перерегистрировать компанию, ну, как у нас обычно это делают. Но тут ведь сложно обмануть их. Все потоки „Русала“ шли через долларовые счета его в американских банках. ФРС имеет такую возможность все это наблюдать. Теперь ему сложно будет общаться, поскольку он не диверсифицировал эти потоки. В основном делал через американские банки, там come in шел приличный, насколько я знаю. То есть его персональные личные средства шли как корпоративные платежи наоборот, это только из того, что мне говорили люди, которые в „Базеле“ работали».

Все будет зависеть от того, каким способом будет снижена доля бизнесмена, но вряд ли он откажется от контроля над компанией или передаст его кому-то, считает начальник аналитического отдела «БКС Глобал Маркетс» Кирилл Чуйко

Кирилл Чуйко начальник аналитического отдела «БКС Глобал Маркетс» «Я не исключаю, что, например, часть акций может быть передана в какой-то обезличенный траст, который в итоге будет контролировать сам господин Дерипаска. У меня, если честно, есть достаточно большие подозрения в том, что Дерипаска откажется от владения данными компаниями, от контроля. В первую очередь, господин Дерипаска ищет способ дать формальный повод для Соединенных Штатов Америки, чтобы те отозвали санкции. Если де-юро доля будет соответствовать требованиям США, при этом де-факто будет осуществляться контроль, скорее всего, это устроит более-менее обе сторон и будет соответствовать какому-то компромиссу».

По условиям акционерного соглашения En+ считается контролирующим акционером, пока ее доля в «Русале» превышает 40%. Такое соглашение может быть изменено и даже при сокращении доли En+ может остаться контролирующим акционером.

В конце концов, вариантов для того, чтобы формально выполнить требования, масса. Но это не значит, что главный бенефициар потеряет контроль.