Сотрудника ЦНИИмаш обвинили в передаче данных члену НАТО

Источники «Коммерсанта» сообщают, что он передал данные о «технологиях, применяемых в разработке гиперзвуковых летательных аппаратов». Позднее эта информация «предоставлялась для изучения спецслужбам» НАТО. Кудрявцев отрицает свою вину.

Указывается, что дело о госизмене приведет к изменению статуса ЦНИИмаша в самое ближайшее время.

В воскресенье стало известно об аресте Кудрявцева. Дело в отношении него засекречено.