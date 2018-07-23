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Сотрудника ЦНИИмаш обвинили в передаче данных члену НАТО
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Сотрудника ЦНИИмаш обвинили в передаче данных члену НАТО 

Деловая газета «Взгляд» 30 минут назад
Фото: РИА Новости
Сотруднику ЦНИИмаш 74-летнему Виктору Кудрявцеву предъявлены обвинения в передаче одной из стран НАТО закрытой информации, пишут СМИ.
Источники «Коммерсанта» сообщают, что он передал данные о «технологиях, применяемых в разработке гиперзвуковых летательных аппаратов». Позднее эта информация «предоставлялась для изучения спецслужбам» НАТО. Кудрявцев отрицает свою вину.
По данным источников издания, работа Кудрявцева связана с закрытой тематикой «гиперзвуковых потоков», которые использовались в оборонных проектах корпорации «Тактическое ракетное вооружение» и концерна ВКО «Алмаз-Антей».
Указывается, что дело о госизмене приведет к изменению статуса ЦНИИмаша в самое ближайшее время.
В воскресенье стало известно об аресте Кудрявцева. Дело в отношении него засекречено.
По информации СМИ, дело о государственной измене, в рамках которого в пятницу в ЦНИИмаш с обысками пришли сотрудники ФСБ, связано с утечкой данных под грифом «Совершенно секретно» о новейших гиперзвуковых разработках.
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