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Минфина США заявил о снятии санкций с «Русала»
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Глава минфина США рассказал о снятии санкций с «Русала» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что Вашингтон рассчитывает найти приемлемое решение по снятию санкций с компании "Русал". Об этом сообщает Reuters.
По его словам, США не планируют выводить "Русал" из бизнеса.
Он также подчеркнул, что целью Вашингтона является поиск приемлемого решения в отношении "Русала".
Ранее Мнучин заявил, что "Русал" направил в минфин США предложения, которые могут привести к снятию санкций с компании.
16 июля СМИ сообщили, что правительство России намерено поддержать попавшую под санкции компанию "Русал" за счет стимулирования внутреннего спроса на алюминий в 2,5 раза.
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