Минфина США заявил о снятии санкций с «Русала»

Глава минфина США рассказал о снятии санкций с «Русала»

По его словам, США не планируют выводить "Русал" из бизнеса.

Он также подчеркнул, что целью Вашингтона является поиск приемлемого решения в отношении "Русала".

Ранее Мнучин заявил, что "Русал" направил в минфин США предложения, которые могут привести к снятию санкций с компании.