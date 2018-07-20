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США оштрафовали Deustche Bank на $75 млн
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США оштрафовали Deustche Bank на $75 млн 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Фото: Fabian Sommer/dpa  Москва, 20 июля — «Вести. Экономика». Американские власти оштрафовали подразделения крупнейшего банка Германии за нарушения при выпуске американских депозитарных расписок (ADR). В Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявили о том, что два подразделения Deustche Bank допустили нарушения при выпуске и обращении ADR. По утверждению регулятора, депозитарный банк Deutsche Bank Trust Co. Americas (DBTCA) «на протяжении более 5 лет осуществлял преждевременный выпуск ADR, когда ни брокеры, ни клиенты не располагали реквизитами акций». Брокерская компания Deutsche Bank Securities Inc. (DBSI), по утверждению SEC, «на протяжении более 3 лет не смогла зафиксировать нарушения при осуществлении предварительного выпуска ADR при 850 транзакциях». Как отмечается, оба подразделения согласились выплатить штраф в размере около $75 млн для урегулирования обвинений.
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