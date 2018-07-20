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Google проведет конференцию для разработчиков 7 ноября
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Google проведет конференцию для разработчиков 7 ноября 

Android Insider 2 часа назад
Фото: Android Insider
Недавно компания Google сделала анонс. Впервые за три года она проведет конференцию Android Developer summit, которая состоится 7 и 8 ноября. Мероприятие не проходило с 2015 года. Местом проведения станет Музей компьютерной истории в Маунтин-Вью.
Мероприятие должно собрать разработчиков приложений для Android на двухдневное погружение в технологические особенности разработки. В этом им поможет команда инженеров Google. Ожидается и презентация от компании Google. На данный момент не известно, кто ее проведет, и будут ли на ней продемонстрированы какие-то новые продукты.
Разумеется, не стоит ждать новинок для потребителей, но все, что создано для разработчиков, со временем отражается на их продуктах и доходит до нас с вами. На конференции в 2015 году Google представила новый инструмент Android Studio 2.0. Что нас ожидает в этом году, можно только гадать.
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