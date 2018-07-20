«Газпром нефть» одобрила продажу Mubadala и РФПИ 49% акций «Газпромнефть-Востока»

"Газпром нефть" продаст Mubadala 44% акций дочерней компании за $271,2 млн, а также 4,99% РФПИ за $30,8 млн Таким образом, у «Газпром нефти» останется контрольный пакет в 51% компании.

"Газпромнефть-Восток" — одно из крупнейших предприятий нефтедобычи Томской области . Компания работает на 12 месторождениях, расположенных на территориях Парабельского и Каргасокского районов Томской области, а также Тарского района Омской области . Предприятие ведет деятельность на Шингинском, Южно-Шингинском, Восточно-Мыгинском, Урманском, Арчинском, Южно-Табаганском, Смоляном, Кулгинском, Солоновском, Западно-Лугинецком, Нижнелугинецком месторождениях и юго-западной части Крапивинского месторождения.

Доказанные и вероятные запасы углеводородов на месторождениях «Газпромнефть-Восток» составляют около 40 млн тонн нефтяного эквивалента (по международной классификации PRMS) или около 300 млн баррелей. Объем добычи нефти в 2017 году составил 1,6 млн тонн (около 33 тыс. баррелей в день).