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«Газпром нефть» одобрила продажу Mubadala и РФПИ 49% акций «Газпромнефть-Востока»
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«Газпром нефть» одобрила продажу Mubadala и РФПИ 49% акций «Газпромнефть-Востока» 

ТАСС 42 минуты назад
МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Совет директоров "Газпром нефти" одобрил продажу консорциуму РФПИ и суверенному фонду ОАЭ Mubadala 49% акций «Газпромнефть-Восток», сообщает компания.
"Газпром нефть" продаст Mubadala 44% акций дочерней компании за $271,2 млн, а также 4,99% РФПИ за $30,8 млн Таким образом, у «Газпром нефти» останется контрольный пакет в 51% компании.
"Газпромнефть-Восток" — одно из крупнейших предприятий нефтедобычи Томской области. Компания работает на 12 месторождениях, расположенных на территориях Парабельского и Каргасокского районов Томской области, а также Тарского района Омской области. Предприятие ведет деятельность на Шингинском, Южно-Шингинском, Восточно-Мыгинском, Урманском, Арчинском, Южно-Табаганском, Смоляном, Кулгинском, Солоновском, Западно-Лугинецком, Нижнелугинецком месторождениях и юго-западной части Крапивинского месторождения.
Доказанные и вероятные запасы углеводородов на месторождениях «Газпромнефть-Восток» составляют около 40 млн тонн нефтяного эквивалента (по международной классификации PRMS) или около 300 млн баррелей. Объем добычи нефти в 2017 году составил 1,6 млн тонн (около 33 тыс. баррелей в день).
Mubadala Petroleum — международная нефтегазовая компания с головным офисом в Абу-Даби. Является дочерней компанией суверенного фонда ОАЭ Mubadala. Активы Mubadala Petroleum расположены в восьми странах мира, преимущественно на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии. В 2017 году объем добычи составлял около 320 тыс. баррелей в день.
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