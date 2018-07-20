Неликвидные бонды «Открытие холдинга» кому-то понадобились

В четверг, 19 июля на Московской бирже прошли аномально крупные сделки с облигациями «Открытие холдинга». 8 сделок на 1,57 млрд руб. были совершены в течение 20 минут — с 17.17 до 17.37 мск.

Речь идет о восьми выпусках облигаций холдинга — они, как и остальные семь, были реструктурированы в конце прошлого года. Котировки бумаг, с которыми были совершены сделки, находятся на уровне 0,1-25% от номинала.

Самая крупная сделка — на 1,29 млрд руб. — прошла с бумагами серии БО-04, при этом среднедневной оборот по этим бумагам за последний месяц составил 592,6 руб. Размеры сделок по другим выпускам бондов составил — от 388 341 до 120 млн руб.

Холдинг провел серию реструктуризаций уже после того, как потерял главный актив: в августе банк «ФК Открытие» отправился на санацию в Фонд консолидации банковского сектора ЦБ. Именно банк оказался крупнейшим держателем бондов холдинга, говорил ранее представитель «Открытие холдинга».

Вероятно, бумаги мог продать «ФК Открытие» или же входящие в группу негосударственные пенсионные фонды (НПФ), предполагает портфельный управляющий УК «Райффайзен капитал» Константин Артемов. А покупателем мог стать Фонд плохих активов, создающийся на базе санируемого банка «Траст» , продолжает Артемов. НПФ имеют право совершать сделки с ценными бумагами только через биржу, напоминает гендиректор консалтинговой компании «Пенсионный партнер» Сергей Околеснов.

В Фонде плохих долгов будут консолидированы все плохие и непрофильные активы санируемых банков. Представитель «ФК Открытие» отказался говорить, продавал ли банк или его НПФ бонды «Открытие холдинга» на бирже. По его словам, сейчас идет подготовка к выделению непрофильных активов группы в «Открытие специальный» для последующей передачи Фонду плохих долгов.

Представитель ЦБ также отказался уточнять, продавали ли НПФ группы «Открытие» бумаги холдинга на бирже. Зампред ЦБ Василий Поздышев передал через пресс-службу, что «Траст» уже начал выкупать проблемные активы у НПФ группы «Открытие», страховой компании «Росгосстрах» Бинбанка . У пенсионных фондов осталось плохих активов на 1 млрд руб., следует из его слов: остальные активы на 23 млрд руб. уже выкуплены «Трастом». В конце июня 2018 г. был осуществлен выкуп активов у «Росгосстраха», добавил Поздышев.