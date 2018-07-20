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Армения начнет производство нержавеющей стали
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Армения начнет производство нержавеющей стали 

ИА Синьхуа 56 минут назад
Ереван, 20 июля /Синьхуа/ -— Фонд «Бизнес Армения» и ливанская компания ARGA Urosteel сегодня подписали соглашение об инвестиции в строительство завода по производству нержавеющей стали в Армении. Об этом сообщило агентство Арменпресс.
Ливанская компания намерена инвестировать 850 тыс. долларов США в строящийся с 2017 года завод.
Как сообщил представитель «Бизнес Армении» Айк Мартиросян, завод является совместным предприятием компаний Saltek и Giro Stainless Steel.
Ожидается, что строительство завода закончится в августе нынешнего года, а производство будет запущено в октябре 2018 года. —0—
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