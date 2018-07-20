Армения начнет производство нержавеющей стали

Ереван , 20 июля / Синьхуа / -— Фонд «Бизнес Армения» и ливанская компания ARGA Urosteel сегодня подписали соглашение об инвестиции в строительство завода по производству нержавеющей стали в Армении . Об этом сообщило агентство Арменпресс.

Ливанская компания намерена инвестировать 850 тыс. долларов США в строящийся с 2017 года завод.

Как сообщил представитель «Бизнес Армении» Айк Мартиросян, завод является совместным предприятием компаний Saltek и Giro Stainless Steel.

Ожидается, что строительство завода закончится в августе нынешнего года, а производство будет запущено в октябре 2018 года. —0—