ФСБ ожидает рост расходов операторов связи на 10% из-за «закона Яровой»

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) считает, что финансовые затраты российских операторов связи на выполнение требований «закона Яровой» могут привести к росту тарифов на услуги связи до 10% по всей стране, передает Reuters . Об этом говорится в ответе, который Министерство цифрового развития направило Уральской ассоциации операторов связи. Представитель министерства рассказал агентству, что такие расчеты содержались в письме ФСБ.

директор департамента регулирования радиочастот и сетей связи министерства Александр Понькин призвал не спекулировать на тему влияния нормативно-правового акта на тарифы операторов до начала реализации соответствующих мер. Пресс-служба ФСБ на запрос Reuters не ответила.

Согласно данным министерства, суммарные доходы от оказания услуг связи в России в 2017 г. составили 1,74 трлн руб., из которых на мобильную связь и интернет приходится 1,1 трлн руб. Следовательно, рост тарифов на 10% приведет к тому, что операторы получат доход от услуг мобильной связи и интернета на уровне 110 млрд руб. в год.

«Да, мы получили такой ответ от Министерства цифрового развития. Но даже рост тарифов на 10% не покроет всех расходов на хранение данных и обеспечение их защиты от утечек», — заявил Reuters президент ассоциации Леонид Блинов. По его словам, в регионах операторы будут вынуждены повысить тарифы в два раза для компенсации затрат на закон. «В итоге, все повысят тарифы на 10%, потом еще на 10% и так далее», — добавил он. По словам Блинова, крупные операторы могут открыть выгодную кредитную линию, однако другие компании на это рассчитывает не смогут.