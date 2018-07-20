Rambler Group возглавит Управляющий комитет 

Управление Rambler Group переходит к вновь сформированному Управляющего комитету, в который вошли Александр Мамут, Надежда Ермакова, Рафаэль Абрамян и Екатерина Лапшина. Комитет будет осуществлять координацию ключевых бизнес направлений компании с целью реализации запланированной стратегии интеграции и развития группы.
Управляющий комитет будет напрямую взаимодействовать с лидерами основных бизнес-направлений: Максимом Тадевосяном, отвечающим за коммерческое направление и маркетинг, Дмитрием Сергеевым (digital продукты) и Иваном Гродецким (Окко). Исполнительным директором, отвечающим за управление объединенными киносетями, станет Алексей Васясин.
Последние 2 с половиной года Алексей возглавлял команду сервиса Рамблер/касса. Он имеет большой опыт работы в кинобизнесе — до прихода в компанию Алексей работал в сети кинотеатров «Каро» и «Кронверк Синема». Основной задачей Алексея станет дальнейшее развитие компании и увеличение ее доли на рынке.
Генеральный директор Роман Линин покидает Rambler Group. Компания благодарит Романа за успешное объединение кинотеатров "Синема Парк" и "Формула кино" в единую сеть.