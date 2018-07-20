Власти Тульской области предоставили компаниям налоговые льготы на 1 млрд руб. в 2017 году

"Из года в год мы наращиваем объем и перечень инструментов налогового стимулирования предприятий. Только по прибыли и имуществу в прошлом году тульские компании получили около 1 млрд рублей преференций", — сказал он на брифинге в Москве.

Как пояснил заместитель председателя правительства региона Григорий Лаврухин , объем предоставленных преференций составляет около 10% от налогов, которые предприятия платят в бюджет региона. Лаврухин также отметил, что регион обладает такими преимуществами, как удобная логистика, сопровождение проектов в Корпорации развития области, качественное налоговое законодательство.

"Региональное законодательство позволяет инвесторам без прямого, дополнительного взаимодействия с администрацией муниципалитетов либо правительством региона получать преференции. Реализовывав свои инвестиционные проекты более чем на 150 млн рублей, вы получаете на четыре года обнуление налога на имущество и снижение на 4,5% налога на прибыль", — добавил он.

Лаврухин отметил, что дополнительные преференции предусмотрены для бизнесменов, работающих на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в моногороде Ефремов. «Существенно снижены налоги, социальной базой для которых является фонд оплаты труда — с 30% до 7,6%. Плюс преференции по налогам на имущество, на прибыль и на землю», — отметил он, добавив, что такие льготы доступны для проектов стоимостью более 5 млн рублей.