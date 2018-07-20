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Выставлены на продажу долги физлиц перед Эл банком на сумму около 300 млн рублей
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Выставлены на продажу долги физлиц перед Эл банком на сумму около 300 млн рублей 

Волга Ньюс 44 минуты назад
В общей сложности продается право требования задолженности на сумму около 297,9 млн рублей. При этом начальная стоимость продажи составляет ровно такую же сумму. В случае, если с первого раза имущество реализовать не удастся, повторные торги с дисконтом в 10% состоятся 23 октября. Лоты, не реализованные со второго раза, будут продаваться путем публичного предложения с постепенным понижением цены на 8-94,5%.
Напомним, Эл банк был лишен лицензии 5 мая 2016 г. по решению ЦБ РФ. По состоянию на 1 мая 2016 г. Эл банк по величине активов занимал 295-е место в банковской системе РФ.
В конце июля 2016 г. Арбитражный суд Самарской области признал Эл банк банкротом. Размер установленной задолженности банка перед кредиторами по состоянию на 31 мая 2018 г., по информации АСВ, составляет 5,5 млрд рублей.
В апреле на продажу в виде 40 лотов было выставлено недвижимое имущество банка, транспортные средства, а также банкоматы, оборудование, мебель, офисная и бытовая техника. Однако продать удалось только три автомобиля (три лота) — Volkswagen Touareg, Mercedes-Benz GL 350 Bluetec 4MATIC, Toyota Camry. По остальной части имущества торги были признаны не состоявшимися.
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