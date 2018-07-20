ПИК выплатит дивиденды в размере почти 23 рубля на акцию 

МОСКВА, 20 июля — РИА Недвижимость. Совет директоров группы компаний ПИК рекомендовал собранию акционеров выплатить дивиденды на общую сумму 15 миллиардов рублей — 22,71 рубля на обыкновенную акцию, говорится в сообщении группы.
"Ожидается, что одобрение выплаты дивидендов произойдет на внеочередном общем собрании акционеров, которое состоится 24 августа 2018 года", — отмечается в нем.
Датой закрытия реестра для участия в собрании совет директоров утвердил 30 июля 2018. Датой закрытия реестра для получения дивидендов рекомендовано утвердить 4 сентября, добавляется в пресс-релизе.
ПИК — крупнейший девелопер жилой недвижимости в России. Владельцем компании (74,6%) является президент и председатель правления группы Сергей Гордеев.