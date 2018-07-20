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ВЭБ обсуждает с Минфином размер докапитализации для кредитования новых проектов
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ВЭБ обсуждает с Минфином размер докапитализации для кредитования новых проектов 

ТАСС 1 час назад
ПЕТРОЗАВОДСК, 20 июля, /ТАСС/. Внешэкономбанк обсуждает с Минфином размер докапитализации, необходимый для кредитования новых проектов, сообщил журналистам глава госкорпорации Игорь Шувалов.
"У нас в целом пока все спокойно и нормально. Мы обсуждаем сейчас с министерством финансов капитал, необходимый для активного кредитования новых проектов", — сказал он.
Шувалов также сообщил, что Внешэкономбанк не обсуждает и не ведет никакой работы по передаче акций ВТБ, находящихся на данный момент в собственности банка «Открытие».
Накануне агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, что правительство рассматривает возможность передачи Внешэкономбанку акций ВТБ, которые сейчас принадлежат банку «ФК Открытие» (около 15%) для докапитализации госкорпорации. "Мы пока это не обсуждали. Я считаю, что это вопрос для обсуждения Министерства финансов и Центрального банка. Я вчера внимательно ознакомился с комментарием заместителя министра финансов (Алексея) Моисеева. Я разделяю то, что он сказал. Но мы по этому поводу никакой работы не проводим", — сказал Шувалов.
Накануне Моисеев сообщил, что министерство считает «не очень правильным» наличие в собственности банка «Открытие» крупного пакета ВТБ, и пока решение этого вопроса обсуждается на экспертном уровне.
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