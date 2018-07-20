Внешнеторговый оборот Башкирии в январе-мае достиг 1,9 млрд долларов

Внешнеторговый оборот Башкирии с начала года до мая достиг 1,9 млрд долларов. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Республика поддерживает внешнеторговые связи более чем с 100 странами мира. Экспорт региона по итогам пяти месяцев года составил 1,6 млрд долларов. При этом в Башкирии отмечается рост объема несырьевого неэнергетического экспорта товаров.

— По данным аналитического портала АО «Российский экспортный центр», в январе-мае текущего года объем несырьевого неэнергетического экспорта от совокупного объема республиканского экспорта составил 37,8% (0,6 млрд долларов), рост к январю-маю 2017 года на 11,7%, — добавили в пресс-службе.

Основой республиканского импорта в январе-мае этого года стала машиностроительная продукция с долей в товарной структуре 53,5% (в январе-мае 2017 года — 50,4%).

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