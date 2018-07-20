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Время приема внутренних платежей для корпоративных клиентов банка продлено
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Время приема внутренних платежей для корпоративных клиентов банка продлено 

АиФ 34 минуты назад
Фото: АиФ
Банк ВТБ расширил для корпоративных клиентов операционное время проведения внутрибанковских платежей в два раза.
Теперь данные платежи, поступившие по системе дистанционного банковского обслуживания с 6:00 до 23:00 по местному времени во всех регионах присутствия банка и с 6:00 до 22:00 в Калининградской области, исполняются текущим днем.
«Один из приоритетов нашей работы — забота о комфорте клиентов, — подчеркнул руководитель департамента транзакционного бизнеса — старший вице-президент банка Гуриндер Нихал. — Банк постоянно разрабатывает новые сервисы и расширяет текущие возможности, чтобы максимально удовлетворить потребности наших клиентов. Принятое нововведение — это очередной шаг в развитии расчетного обслуживания и повышении качества наших сервисов».
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