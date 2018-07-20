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Козак пообещал к осени решение по тарифам на прокачку газа независимых производителей
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Козак пообещал к осени решение по тарифам на прокачку газа независимых производителей 

Ведомости 50 минут назад
Правительство России намерено к осени принять решение о тарифе на прокачку газа независимых производителей по газопроводам «Газпрома», сообщил сегодня вице-премьер Дмитрий Козак.
«Не было предложения ФАСа по тарифам. Размер абсолютного размера тарифа мы в настоящее время это прорабатываем. До 1 сентября какое-то решение будет. Там есть предложения разнонаправленные: на 20% повысить есть предложение, на 25% — понизить. Поэтому у нас сегодняшний день пока индикация нулевая. 1 сентября мы взвесим все аргументы за и против. Будут проведены все расчеты. Примем сбалансированное независимое решение», — передал «Интерфакс» слова чиновника.
Последний раз тариф на транспорт газа независимых повышался на 2% с июля 2015 года. В 2016 и 2017 году независимым производителям, в частности «Новатэку» и «Роснефти», удалось заблокировать индексацию. Тарифы на прокачку газа с 2016 года утверждает ФАС. В этом году антимонопольная служба опубликовала проект приказа об индексации тарифа с 1 июля 2018 г. на 3,4% в соответствии с макропрогнозом.
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