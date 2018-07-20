Ещё
ДОМ.РФ направил на дивиденды в федеральный бюджет более половины прибыли за прошлый год
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ДОМ.РФ направил на дивиденды в федеральный бюджет более половины прибыли за прошлый год 

Единый реестр застройщиков 57 минут назад
Фото: Единый реестр застройщиков
Об этом сообщила пресс-служба единого института развития в жилищной сфере. Фото: www.ivday.ru В сообщении отмечается, что в федеральный бюджет поступило 50,18% чистой прибыли по итогам 2017 года, что составляет 9,02 млрд руб. Это в 1,3 раза больше по сравнению с дивидендами, выплаченными за 2016 год (7,066 млрд руб.). Как сообщал портал ЕРЗ, чистая прибыль ДОМ. РФ по МСФО за прошлый год составила 18 млрд руб. — это на 31,2% выше показателей 2016 года. Отмечалось и то, что единственный акционер ДОМ.РФ в лице Росимущества принял решение, что 8,99 млрд руб. составят денежные средства и еще 31,5 млн — недвижимое имущество.
Единый реестр застройщиков: последние новости
Достройка объектов Urban Group обойдется в 70 млрд руб. Кредитоспособность и качество активов ДОМ.РФ получили высокий рейтинг За 6 месяцев Группа ЛСР заключила новых контрактов на 34 млрд руб. — на 39% больше, чем годом ранее
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста614
Полмиллиарда нашли в холодильнике пустующей квартиры90
Фото кабинета Медведева удивило россиян97
Караченцова попросили забрать жену из психушки59
Россия отказалась от крымского сценария в Донбассе247
Видео
08:39
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста
Политика
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:55
Москалькова обратилась к Путину с просьбой
Общество Политика
03:31
Еще один туроператор прекратил свою деятельность
Компании Личный счет
00:37
Посол Греции вызван в МИД России
Европа Конфликты
12:22
Максакова в короткой юбке вызвала фурор
Шоу-бизнес
03:21
Садовник напал на дом Лысейко и попался
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение