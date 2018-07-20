ДОМ.РФ направил на дивиденды в федеральный бюджет более половины прибыли за прошлый год 

Об этом сообщила пресс-служба единого института развития в жилищной сфере. Фото: www.ivday.ru В сообщении отмечается, что в федеральный бюджет поступило 50,18% чистой прибыли по итогам 2017 года, что составляет 9,02 млрд руб. Это в 1,3 раза больше по сравнению с дивидендами, выплаченными за 2016 год (7,066 млрд руб.). Как сообщал портал ЕРЗ, чистая прибыль ДОМ. РФ по МСФО за прошлый год составила 18 млрд руб. — это на 31,2% выше показателей 2016 года. Отмечалось и то, что единственный акционер ДОМ.РФ в лице Росимущества принял решение, что 8,99 млрд руб. составят денежные средства и еще 31,5 млн — недвижимое имущество.