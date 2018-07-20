«Северный поток-2» нуждается в дополнительном финансировании

«Северный поток-2» нуждается в дополнительном финансированииМесяц назад, дочерняя компания «Газпрома» Nord Stream 2 AG, которая занимается строительством газопровода на территории Европы, сообщила, что головная компания полностью укомплектовала строительные материалы для возведения трубопровода. В распоряжении европейской «дочки» оказались все необходимые материалы для окончания строительства.

Всего газопровод «Северный поток-2» будет иметь протяженность 1200 километров. Его мощность составит около 55 миллиардов кубометров газа в год. Трубы имеют длину — 12 метров, вес — 24 тонны и будут располагаться на дне Балтийского моря.