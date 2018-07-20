Эксперт оценил вероятность транзита российского газа через Украину после 2020 года

Транзит российского газа через Украину скорее всего, не будет осуществляться, даже если «Газпром» «Нафтогаз» урегулируют разногласия по транзитному контракту, [заявил] (https://rns.online/opinions/Poluchit-li-Naftogaz-Ukraini-12-mlrd-ot-Gazproma-za-mirovoe-soglashenie-2018-07-20/) RNS гендиректор «Инфотек-терминал» Рустам Танкаев . По его словам, Украина не сможет обеспечить прокачку российского газа из-за неудовлетворительного состояния газотранспортной системы.

«Если Украина откажется урегулировать спор с «Газпромом», у него будет формальное условие, чтобы не перезаключить договор. Но, скорее всего, украинского транзита не будет в любом случае: не по политическим причинам, а по техническим, так как газотранспортная система не сможет его обеспечить», —отметил Танкаев.

Он пояснил, что Украине необходимо было тратить на газотранспортную систему €200 млн в год, а вместо этого она тратили 10% этой суммы, то есть €20 млн «В результате газотранспортная система Украины работает только благодаря героизму украинских газовиков… Украинская ГТС нормально просуществует до 2020 года, то есть до того времени, когда нужно возобновлять договор о транзите», — отметил эксперт.