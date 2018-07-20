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Schlumberger во II квартале получила $430 млн чистой прибыли против убытка годом ранее
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Schlumberger во II квартале получила $430 млн чистой прибыли против убытка годом ранее 

Rambler News Service 55 минут назад
Чистая прибыль крупнейшей нефтесервисной компании Schlumberger во II квартале 2018 года составила $430 млн по сравнению с убытком за аналогичный период прошлого года в размере $74 млн, говорится в отчете компании. В первом полугодии Schlumberger получила чистую прибыль в размере $955 млн, что в 4,7 раза больше, чем в январе — июне 2017 года.
Выручка компании увеличилась во II квартале на 11,3% — до $8,303 млрд, в первом полугодии выручка компании выросла на 12,4% — до $16,131 млрд
Прибыль до налогообложения составила во II квартале $547 млн против $17 млн годом ранее (рост в 32,2 раза). За шесть месяцев текущего года прибыль до налогообложения составила $1,19 млрд против $351 млн в январе — июне прошлого года (рост в 3,4 раза).
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